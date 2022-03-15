Авиаудар по телевышке в Ровенской области: число погибших выросло до 19 человек

Авиаудар по телевышке в Ровенской области: число погибших выросло до 19 человек

В результате разбора завалов были обнаружены новые тела погибших.

Число погибших в результате ракетных обстрелов телевышки в поселке Антополь Ровенской области возросло до 19 человек. Все они – работники телебашни.

Об этом 15 марта в эфире информационного телемарафона сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, "случайных людей там точно не было". "Сегодня первая задача – разблокировать завалы и достать тела", – добавил Коваль.

Стоит отметить, что 14 марта две ракеты оккупантов атаковали телевизионную башню под Ровно. По состоянию на вечер этого же дня сообщали о 9 погибших и 9 пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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