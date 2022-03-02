Авиаудар по вокзалу Киева: мужчина получил ранение, что будет из-за повреждения теплосети

Авиаудар по вокзалу Киева: мужчина получил ранение, что будет из-за повреждения теплосети

Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали.

В результате вражеского авиаудара по Центральному железнодорожному вокзалу Киева один мужчина получил ранение, также там повреждена теплосеть.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждены теплосеть, здание отдела полиции и расположенные рядом торговые заведения.

Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва. На месте работают специалисты профильных служб, которые производят возобновляемые работы.

В то же время в КГГА сообщили, что аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" уже 3 марта планируют ликвидировать повреждение трубопровода. Специалисты отмечают, что оно незначительное.

"И это позволяет аварийной бригаде не отключать потребителей от жизненно необходимых услуг – отопления и горячей воды. Если возникнет техническая необходимость отключения для проведения полного комплекса работ, об этом будет поставлено в известность отдельно", – говорится в сообщении.