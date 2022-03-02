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Авиаудар по вокзалу Киева: мужчина получил ранение, что будет из-за повреждения теплосети

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Авиаудар по вокзалу Киева: мужчина получил ранение, что будет из-за повреждения теплосети

Скриншот с видео

Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали.

В результате вражеского авиаудара по Центральному железнодорожному вокзалу Киева один мужчина получил ранение, также там повреждена теплосеть.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждены теплосеть, здание отдела полиции и расположенные рядом торговые заведения.

Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва. На месте работают специалисты профильных служб, которые производят возобновляемые работы.

В то же время в КГГА сообщили, что аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" уже 3 марта планируют ликвидировать повреждение трубопровода. Специалисты отмечают, что оно незначительное.

это позволяет аварийной бригаде не отключать потребителей от жизненно необходимых услуг – отопления и горячей воды. Если возникнет техническая необходимость отключения для проведения полного комплекса работ, об этом будет поставлено в известность отдельно", – говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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