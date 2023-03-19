Авиаудар по Временному Яру: один из волонтеров из Польши в тяжелом состоянии

В Польше двое граждан, получивших ранения из-за российских обстрелов Временного Яра, находятся в больнице. Один – в тяжелом состоянии, но стабильном состоянии.

Об этом пишет Polska Agencja Prasow.

Отмечается, что пострадавшие поляки из Познани, приехавшие в Украину как драгоценники. В момент удара они развозили гуманитарную помощь. В результате инцидента пострадали шесть человек. Ранения одного из пострадавших поляков оказались тяжелыми, второй – в более легком состоянии.

"О них заботятся... Мы поддерживаем связь как с их семьями, так и с посольством в Киеве в организации. В настоящее время пострадавшие находятся в госпитале вдали от линии фронта", — сообщил представитель волонтерской организации.

Член Совета министров РП Михал Дворчик на своей странице в Twitter сообщил, что согласно решению премьер-министра Матеуша Моравецки, раненых поляков вскоре перевезут на территорию Польши для дальнейшего лечения.

"Это была наша 22-я поездка. Они тоже были не впервые", – сказал член Nehemiasz и отметил, что один из пострадавших помогал Украине с 2014 года и является опытным волонтером.

Отметим, российские войска нанесли авиаудар по Временному Яру в Донецкой области 26 ноября, в результате чего были ранены три человека.