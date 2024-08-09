Авиаудар РФ по Константиновке: выросло количество погибших и раненых (фото, видео)

Враг нанес по городу авиаудара ракетой Х-38 и попал в супермаркет.
В результате российского авиаудара по Константиновке зафиксировано 11 погибших и 37 раненых.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
В прокуратуре также отметили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, враг нанес по городу авиаудара ракетой Х-38 и попал в супермаркет.
По предварительным подсчетам, кроме этого супермаркета, повреждены четыре частных дома, девять магазинов, автомойка, Новая почта, торговые павильоны и 12 автомобилей.
Число погибших в Константиновке выросло до 9. Напомню, утром россияне ударили ствольной артиллерией по супермаркету в Константиновке. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.Опубликовано Вадимом Филашкиным Пятница, 9 августа 2024 г.
"Органы власти, полиция, спасатели, медики продолжают работать на месте этого преступления. В случае существенных изменений я буду сообщать дополнительно", – отметил начальник Донецкой ОВА.
Напомним, в пятницу, 9 августа, российская оккупационная армия ударила по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Поисково-спасательная операция продолжается.
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