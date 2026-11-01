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Авиаудар РФ по Краматорску и новые заявления Зеленского и Трампа: главные новости ночи 1 ноября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 ноября 2026 года:
Россияне уничтожили авиаударом здание исполкома в Краматорске: что известно Читать далее –>
Россияне убили около 120 представителей духовенства: Зеленский заявил о целенаправленных атаках Читать далее –>
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