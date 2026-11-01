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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1770
Время на прочтение
1 мин

Авиаудар РФ по Краматорску и новые заявления Зеленского и Трампа: главные новости ночи 1 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 ноября 2026 года:

  • Россияне уничтожили авиаударом здание исполкома в Краматорске: что известно Читать далее –>

  • Россияне убили около 120 представителей духовенства: Зеленский заявил о целенаправленных атаках Читать далее –>

  • Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за прекращение огня в Олешках: что удалось сделать Читать далее –>

  • Зеленский на саммите G20 в Майами: Трамп ответил, готов ли его пригласить Читать далее –>

  • Трамп и Путин могут встретиться в ноябре: Рубио раскрыл детали Читать далее –>

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