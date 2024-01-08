Авиаудар РФ по оккупированному Рубежному: враг попал по многоэтажкам и не смог это скрыть

В результате инцидента были ранены местные жители. Кроме того, люди остались без жилья.

Во время "случайного" сброса из российского самолета авиабомбы ФАБ-250 по оккупированному Рубежному захватчики попали по уцелевшим до сих пор многоэтажкам города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Лысогор прокомментировал "внештатное схождение" российского авиаснаряда в оккупированном Рубежном.

"Бомбой ФАБ-250 захватчики попали в жилой квартал города, который является одним из немногих, что весной 2022 года уцелели после их штурмов. Теперь разрушились и эти дома", – говорится в заявлении.

Глава ОВА отметил, что обычно оккупанты во время таких своих "внештатных" событий утверждают об обстрелах со стороны украинских войск. Однако в этот раз таким заявлениям помешали многочисленные свидетели, видевшие и российский истребитель, и непосредственно схождение боеприпаса.

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"Скрыть и списать на противника не удалось. Пострадавших госпитализируют, менее тяжелых – перевозят в пункт временного пребывания. Поиск пропавших продолжается", – проинформировал Лысогор.

Он добавил, что местные жители остались без жилья, которое никто не восстановит.

Напомним, утром 8 января главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что российский самолет сбросил авиабомбу на оккупированное Рубежное Луганской области. Он заявил о "внештатном схождении авиационного боеприпаса ФАБ-250".

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