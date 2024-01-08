Авиаудар РФ по оккупированному Рубежному: враг попал по многоэтажкам и не смог это скрыть

В результате инцидента были ранены местные жители. Кроме того, люди остались без жилья.
Во время "случайного" сброса из российского самолета авиабомбы ФАБ-250 по оккупированному Рубежному захватчики попали по уцелевшим до сих пор многоэтажкам города.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Лысогор прокомментировал "внештатное схождение" российского авиаснаряда в оккупированном Рубежном.
"Бомбой ФАБ-250 захватчики попали в жилой квартал города, который является одним из немногих, что весной 2022 года уцелели после их штурмов. Теперь разрушились и эти дома", – говорится в заявлении.
Глава ОВА отметил, что обычно оккупанты во время таких своих "внештатных" событий утверждают об обстрелах со стороны украинских войск. Однако в этот раз таким заявлениям помешали многочисленные свидетели, видевшие и российский истребитель, и непосредственно схождение боеприпаса.
Читайте главные новости дня:
- "Все идет к Третьей мировой войне": боец "Волков Да Винчи" предположил, достигнет ли Украина капитуляции России
- "Автомобиль – это мои ноги": маленький мужчина, фотография которого после обстрела Киева облетела весь мир, нуждается в помощи (фото)
- Если война будет продолжаться 10 лет: что будет с ресурсами, экономикой и населением Украины
"Скрыть и списать на противника не удалось. Пострадавших госпитализируют, менее тяжелых – перевозят в пункт временного пребывания. Поиск пропавших продолжается", – проинформировал Лысогор.
Он добавил, что местные жители остались без жилья, которое никто не восстановит.
Напомним, утром 8 января главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что российский самолет сбросил авиабомбу на оккупированное Рубежное Луганской области. Он заявил о "внештатном схождении авиационного боеприпаса ФАБ-250".
Читайте также: