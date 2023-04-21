Авиаудар России по Белгороду: пропагандисты похвасталась боевой техникой в сюжете

В российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба

После того, как РФ сбросила на Белгород бомбу, пропагандисты стали восхвалять боевую технику своей страны.

Об этом говорится в сюжете на телеканале "Россия 1".

Отмечается, что во время сюжета о "случайном" ударе российских войск по Белгороду с помощью авиабомбы произнес следующую фразу:

"Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать "экстремистов" в "зоне СВО" с минимального расстояния".

В СМИ отмечают, что эту фразу он прочитал из суфлера, потому что на его глазах можно было увидеть заметное удивление.

Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздавшийся мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако со временем ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны. Напомним, вечером 20 апреля в российском, раздавшийся мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако со временем ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны.

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