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Авиаудар России по Белгороду: пропагандисты похвасталась боевой техникой в сюжете

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
558
Время на прочтение
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Авиаудар России по Белгороду: пропагандисты похвасталась боевой техникой в сюжете

Разрушение после взрыва в Белгороде

В российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба

После того, как РФ сбросила на Белгород бомбу, пропагандисты стали восхвалять боевую технику своей страны.

Об этом говорится в сюжете на телеканале "Россия 1".

Отмечается, что во время сюжета о "случайном" ударе российских войск по Белгороду с помощью авиабомбы произнес следующую фразу:

"Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать "экстремистов" в "зоне СВО" с минимального расстояния".

В СМИ отмечают, что эту фразу он прочитал из суфлера, потому что на его глазах можно было увидеть заметное удивление.

Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздавшийся мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако со временем ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны.
 
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему российские власти признали случайную бомбардировку Белгорода, а не обвинили ВСУ.
 
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Дата публикации
Просмотры
558
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