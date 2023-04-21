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Авиаудар России по Белгороду: все подробности, видео и реакция соцсетей

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
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Авиаудар России по Белгороду: все подробности, видео и реакция соцсетей

Разрушение после взрыва в Белгороде

Украинцы надеются, что следующим будет Воронеж.

Вечером 20 апреля в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздался мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако впоследствии ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны.

ТСН.ua собрал все подробности инцидента в Белгороде.

Взрыв раздался в четверг около 22 часов. На видео с камер наблюдения можно услышать, что взрыву предшествовал свист от авиабомбы, сброшенной с военного самолета. Раздался глухой удар, посыпались искры, а в припаркованных на улице автомобилях сработала сигнализация.

В результате взрыва посреди города образовалась огромная воронка. Из-за инцидента пострадали автомобили, крыша пятиэтажки и квартиры местных жителей.

Взрыв был такой мощности, что ударная волна забросила один из автомобилей на крышу соседнего магазина. Как сообщают российские тг-паблики, "Renault Logan подлетел на 40 метров в высоту: легковушку, пролетавшую мимо окна, видели жители на 10 этаже. После падения машину сильно искарежило".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате "прилета" два человека получили ранения.

Разрушение после взрыва в Белгороде / ©
Разрушение после взрыва в Белгороде
Разрушение после взрыва в Белгороде / ©
Разрушение после взрыва в Белгороде

Кремлевская пропаганда сразу обвинила Украину и связала взрыв с приездом в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга. Однако минобороны РФ сообщило, что инцидент стал следствием случайного падения боеприпаса с российского бомбардировщика.

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялся нештатный сход авиационного боеприпаса", — говорится в сообщении.

© из соцсетей
Фото: из соцсетей

У Зеленского отреагировали на взрыв в Белгороде

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему российские власти признали случайную бомбардировку Белгорода, а не обвинили ВСУ.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что это Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия незащищена", — отметил Подоляк.

Он отметил, что после подобных случаев, как в Белгороде, запугивание президента РФ Владимира Путина выглядят смешно.

"Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас то ПВО есть, а у них же нет", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Реакция соцсетей

Интернет-пользователи активно обсуждают мощный взрыв в России:

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Дата публикации
Просмотры
1680
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