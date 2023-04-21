Авиаудар России по Белгороду: все подробности, видео и реакция соцсетей

Вечером 20 апреля в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздался мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако впоследствии ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны.

ТСН.ua собрал все подробности инцидента в Белгороде.

Взрыв раздался в четверг около 22 часов. На видео с камер наблюдения можно услышать, что взрыву предшествовал свист от авиабомбы, сброшенной с военного самолета. Раздался глухой удар, посыпались искры, а в припаркованных на улице автомобилях сработала сигнализация.

В результате взрыва посреди города образовалась огромная воронка. Из-за инцидента пострадали автомобили, крыша пятиэтажки и квартиры местных жителей.

Взрыв был такой мощности, что ударная волна забросила один из автомобилей на крышу соседнего магазина. Как сообщают российские тг-паблики, "Renault Logan подлетел на 40 метров в высоту: легковушку, пролетавшую мимо окна, видели жители на 10 этаже. После падения машину сильно искарежило".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате "прилета" два человека получили ранения.

Разрушение после взрыва в Белгороде

Разрушение после взрыва в Белгороде

Кремлевская пропаганда сразу обвинила Украину и связала взрыв с приездом в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга. Однако минобороны РФ сообщило, что инцидент стал следствием случайного падения боеприпаса с российского бомбардировщика.

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялся нештатный сход авиационного боеприпаса", — говорится в сообщении.

Фото: из соцсетей

У Зеленского отреагировали на взрыв в Белгороде

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему российские власти признали случайную бомбардировку Белгорода, а не обвинили ВСУ.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что это Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия незащищена", — отметил Подоляк.

Он отметил, что после подобных случаев, как в Белгороде, запугивание президента РФ Владимира Путина выглядят смешно.

"Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас то ПВО есть, а у них же нет", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Реакция соцсетей

Интернет-пользователи активно обсуждают мощный взрыв в России:

Белгород..Радиус 20 м, глубина 3 м..после 1,5-тонной бомбы, оторвавшейся из самолета, который летел бомбить Украину.

Можете повторить! — ༻꧂ (@oksanetta11) April 21, 2023

На россии из самолетов авиабомбы уже "отрываются" сами и бомбят Белгород. Как говорят бей своих, чтобы чужие поржали! Ну что НАТА, сцикотно!? — Евгений Колесник (@Kefirchik88) April 21, 2023

Такой вот ФАБ/ОДАБ вместо попадания по приграничной области вследствие плохого закрепления/неудачного пуска упал с Су-35 на Белгород. pic.twitter.com/QPhaT2yley — LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) April 20, 2023

Все же я думал первый будет Воронеж, но я согласен и на Белгород — }{военный Катик (@hy_shahtar) April 21, 2023

да Белгород это же Украина — Игорь Антонишен (@antonishen21) April 21, 2023

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