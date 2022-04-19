Авиаудара по Львову: свидетели рассказали об ужасе пережитого и удивительных спасениях

Три человека в реанимации, а трехлетнему малышу осколком ампутировало пальчик.

Семь погибших и одиннадцать раненых, среди них и трехлетний мальчик — переселенец из Харькова. Таковы последствия утреннего авиаудара России по Львову. Враг выпустил на город несколько крылатых ракет. Было четыре попадания, одно из них в автомастерскую, где работали люди.

Об этом говорится в ТСН.

Российские крылатые ракеты прилетели около 8.30 во время воздушной тревоги, люди как раз собирались на работу или по делам. «Сильно ударил, такой толчок, что я думала, что рушится дом. Я себе места не находила, потом упала и начала молиться, наконец выпила таблетки от сердца. Здесь хаос начался по двору, соседи уже выбежали с вещами», — рассказывает львовянка Мария Головчак.

В домах посыпались стекла. «Я своими глазами видела ту ракету. Я вышла на балкон и голову только повернула и летит, и в спину такой воздух, и здесь уже все горит», — говорит Ольга Рудак.

Около СТО огромная воронка, здесь погибли четверо работников, только что приехавших на работу. Самому молодому из них было всего 30. Коллега ошеломлен. "Успел только выйти из машины и взрыв. Я даже не понял, что произошло, так присел, все летит, понимаете, 2 секунды, я у Бога счастлив, еще вероятно должен был жить, еще малые дети у меня. Взял огнетушитель и начал тушить, но начало все взрываться", – рассказывает львовянин.

Полдня спасатели разбирали завалы и доставали тела. Также работали коммунальщики, в том числе восстанавливали поврежденные электросети. Еще в одном месте попадания пострадала волонтерская кухня, кафе. «Все в осколках. У нас так все вывалило, слава Богу, все люди уцелели. Это мы все отремонтируем», – рассказывают волонтеры.

По предварительным данным, крылатые ракеты были запущены с Каспийского направления, часть из них сбили силы ПВО. «По станции техобслуживания – вообще варварский удар, абсолютно гражданский объект. Утром люди пришли на работу и, к сожалению, такая трагедия. Была ли станция техобслуживания конечной целью, не хочется верить», – говорит глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.

«То, что мы видим сегодня в Украине, это геноцид, который целенаправленно осуществляет агрессор, который убивает мирных людей. У семи мирных людей были планы на жизнь. Сегодня их жизнь прекратилась», — говорит городской голова Львова Андрей Садовый.

Из одиннадцати раненых три человека в реанимации, за их жизнь борются врачи. «Больные, к сожалению, поступили в тяжелом состоянии, несколько сразу пошли на серьезные операции. Это множественные трамы, это травмы начиная с пяток и кончая головой», — рассказывает врач-нейрохирург Андрей Токарский.

Среди пострадавших и трехлетний Мирон из Харькова. Мама мальчика едва сдерживает слезы, говорит, была уверена, что вывезла сына в безопасное место. «Разбилось окно, был мощный взрыв и ему отрубило пол пальчика стеклом. Оно через секунду вылетело и соседний дом уже горел. Месяц уже здесь, никто даже не думал, что может произойти во Львове такое, поехать через всю страну и здесь такое», — жалуется женщина.

«Он будет иметь серию хирургических вмешательств, целью которых будет формирование отсутствующей части пальчика», – рассказывает ортопед-травматолог Галина Гачкевич.

В восьми домах и одной школе выбиты окна, уничтожено 40 машин. Людей еще раз призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и как только раздается сирена немедленно уходить в укрытие.

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