Авиаудары и попытки штурма Мариуполя: в Генштабе ВСУ сообщили о действиях оккупантов в городе

Авиаудары и попытки штурма Мариуполя: в Генштабе ВСУ сообщили о действиях оккупантов в городе

На Донецком и Таврическом направлениях 21 апреля российские войска пытались взять под полный контроль Мариуполь.

Кроме того, оккупанты продолжали наносить авиационные удары по городу.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Российские войска также предпринимали попытки штурмовых действий в районе Мариупольского морского порта и завода "Азовсталь", где находятся тысячи гражданских.

Напомним, в Мариупольском горсовете ранее сообщили, что 21 апреля продолжаются бои и в районе трамвайного депо, расположенного на значительном расстоянии от "Азовстали".

Заметим, военный эксперт, майор резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер заявил, что российские оккупанты не могут взять "Азовсталь", потому что для этого нужны специализированные войска, ведь территория очень большая и имеет немало подземных тоннелей. Так что единственное правильное решение для армии РФ – не потыкаться туда.

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