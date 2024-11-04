Авиаудары по Харькову: количество пострадавших выросло, детали о разрушениях (фото)

В Харькове в результате авиаударов вечером 3 ноября количество пострадавших возросло до 16. В городе есть многочисленные повреждения, в том числе домов, супермаркетов, кафе, автомобилей.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура.

По данным главы ОВА, в результате обстрелов в Харькове пострадали 11 гражданских и четверо сотрудников МВД.

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В городе повреждены остекление окон объекта инфраструктуры, четыре торговых павильона, два супермаркета, дом, лаборатория, кафе, 21 торговый киоск, торговый центр, кафе, два жилых дома, 10 автомобилей.

Прокуроры задокументировали последствия массированных авиаатак по Харькову и пригороду. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как уточнили в областной прокуратуре, около 21:00 было зафиксировано попадание в лесополосе в Шевченковском районе Харькова.

Около 22:30 было зафиксировано попадание в проезжую часть в Шевченковском районе Харькова. Повреждены супермаркет, многоэтажки, станция метро, аптеки, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. Там пострадали 13 человек, среди которых четверо полицейских.

В Холодногорском районе Харькова авиационный боеприпас упал в реку у рынка. Повреждены около 50 торговых павильонов. Две женщины подверглись острой реакции на стресс.

Последствия атаки на Харьков 3 ноября/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки на Харьков 3 ноября/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки на Харьков 3 ноября/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки на Харьков 3 ноября/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки на Харьков 3 ноября/Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, поздно вечером 3 ноября россияне нанесли удар по супермаркету в Харькове. Сначала было известно о четырех раненых.

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