Авиаудары РФ по Донеччине – за сутки двое погибших и раненые: фото последствий

Полиция показала последствия российских атак за сутки в Донецкой области.

На Донеччине в течение суток два человека погибли, еще двое получили ранения в результате российских авиаударов. Правоохранители задокументировали 16 ударов по мирному населению. Оккупанты применили управляемые авиабомбы "ФАБ-250", РСЗО "Град" и артиллерию.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

За сутки оккупационная армия РФ атаковала 11 населенных пунктов. Повреждены 32 гражданских объекта: 28 жилых домов, из них – 11 многоквартирных, школа, предприятие, автозаправочная станция, склад, гаражи, автомобили.

"Две авиабомбы россияне сбросили на Нью-Йорк – убили человека, двух гражданских ранили. Разрушения получили восемь многоквартирных домов и шесть частных, а также учебное заведение", — говорится в сообщении.

Последствия атаки по Донбасу.

Последствия атаки по Донбасу.

Последствия атаки по Донбасу.

Последствия атаки по Донбасу.

Последствия атаки по Донбасу.

Последствия атаки по Донбасу.

Еще один авиаудар управляемой бомбой враг нанес по Торскому. Оккупанты полностью разрушили частный дом, под завалами которого погиб мужчина.

В Торецке враг попал по автозаправке, люди не пострадали. Во Часовом Яру в результате артиллерийского обстрела повреждены два многоквартирных дома и семь гаражей.

Напомним, РФ ночью атаковала Хмельницкую область – стало известно, что было мишенью оккупантов.

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