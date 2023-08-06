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Авиаудары РФ по Донеччине – за сутки двое погибших и раненые: фото последствий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Авиаудары РФ по Донеччине – за сутки двое погибших и раненые: фото последствий

Последствия авиаудара РФ по Донбасу. / Фото: www.facebook.com/Національна поліція України

Полиция показала последствия российских атак за сутки в Донецкой области.

На Донеччине в течение суток два человека погибли, еще двое получили ранения в результате российских авиаударов. Правоохранители задокументировали 16 ударов по мирному населению. Оккупанты применили управляемые авиабомбы "ФАБ-250", РСЗО "Град" и артиллерию.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

За сутки оккупационная армия РФ атаковала 11 населенных пунктов. Повреждены 32 гражданских объекта: 28 жилых домов, из них – 11 многоквартирных, школа, предприятие, автозаправочная станция, склад, гаражи, автомобили.

"Две авиабомбы россияне сбросили на Нью-Йорк – убили человека, двух гражданских ранили. Разрушения получили восемь многоквартирных домов и шесть частных, а также учебное заведение", — говорится в сообщении.

Последствия атаки по Донбасу. / ©
Последствия атаки по Донбасу.
Последствия атаки по Донбасу. / ©
Последствия атаки по Донбасу.
Последствия атаки по Донбасу. / ©
Последствия атаки по Донбасу.
Последствия атаки по Донбасу. / ©
Последствия атаки по Донбасу.
Последствия атаки по Донбасу. / ©
Последствия атаки по Донбасу.
Последствия атаки по Донбасу. / ©
Последствия атаки по Донбасу.

Еще один авиаудар управляемой бомбой враг нанес по Торскому. Оккупанты полностью разрушили частный дом, под завалами которого погиб мужчина.

В Торецке враг попал по автозаправке, люди не пострадали. Во Часовом Яру в результате артиллерийского обстрела повреждены два многоквартирных дома и семь гаражей.

Напомним, РФ ночью атаковала Хмельницкую область – стало известно, что было мишенью оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
105
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