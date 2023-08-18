Авральный режим: как РФ "с конвейера" выпускает ракеты по Украине и о чем это свидетельствует

Коваленко отметил, что российские ракеты еще не прошли все испытания, однако оккупанты их используют для обстрелов.

Издание Bloomberg сообщило, что россияне начали обстреливать Украину недавно изготовленными ракетами на фоне истощения запасов современного оружия.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, какое следствие такого аврального производства ракет. Об этом передает FREEДОМ.

Отсутствует технический контроль ракет

Коваленко отметил, что российские ракеты еще не прошли все испытания, однако оккупанты их используют для обстрелов Украины.

"Торопятся, авральный режим производства. Bloomberg не открывает какую-то секретную информацию. Поскольку с 2022 года у них авральный режим, у них отсутствует технический контроль. Они не проводят технический контроль при сборке ракет, не проверяют на правильность работы все системы. Например, если у ракеты стоит навигационная система или другая какая-то электроника, не замыкает ли какой-нибудь из проводов, все ли хорошо прикручено. Таких банальных элементов технического контроля у них не проводят", – говорит эксперт

К чему это приводит

По словам эксперта, из-за отсутствия технического контроля ухудшился показатель точности даже высокоточных ракет Х-101, Х-555 и "Калибр". А также надежность ракет.

"Например, в 2022 году, когда они преимущественно использовали Х-101, Х-555 для обстрелов нашей энергетической инфраструктуры, определенная часть ракет падала на территории РФ. Потому что у них переставала работать силовая установка, двигатель. И они падали в российских селах. Сколько там упало в озера и леса – это другой вопрос", – рассказал Коваленко.

Ракеты из запаса также требуют ремонта

"Чтобы отремонтировать ракету, на это порой тратится даже больше часов, чем на то, чтобы сделать новую. Ракеты в запасах есть, они их ремонтируют, восстанавливают. Но в первую очередь им проще производимые свежие ракеты использовать в авральном режиме", — подытожил Александр Коваленко.

Ранее сообщалось, что в "свежих" российских ракетах находят иностранные компоненты, несмотря на санкции Запада.

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