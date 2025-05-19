Австралия отправила в Украину списанные танки Abrams: в США недовольны

Танк Abrams / © Associated Press

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Правительство Австралии отправило в Украину партию списанных танков Abrams. Некоторые американские чиновники остаются недовольны подобным решением, поскольку считают, что будет тяжело поддерживать эти танки на поле боя.

Об этом пишет издание ABC.

Собеседники подтвердили, что процесс загрузки первого из 49 транспортных средств на грузовое судно начался недавно, но правительство не будет обсуждать их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу из соображений безопасности.

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Перед отправкой Австралия получила разрешение Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну. Однако, несмотря на предоставление разрешения, некоторые представители США оставались в тайне недовольными этим решением.

«В прошлом году, еще до того, как президент США Дональд Трамп вернулся на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков будет сложной, и как только они, наконец, попадут на поле боя, украинцам будет трудно их поддерживать», — сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, Австралия объявила о передаче танков в Украину еще несколько месяцев назад, в рамках пакета помощи на 245 млн долларов, однако страна по-прежнему ждет разрешения от США.

Впервые о трудностях стало известно после того, как в марте президент США Дональд Трамп на время заморозил военную помощь Украине.

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В Министерстве обороны Австралии заявили, что теперь в вопросе передачи танков Украины неопределенности стало еще больше, поскольку Вашингтон до сих пор не предоставил свое разрешение.