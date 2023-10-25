Австралия предоставит новый пакет военной помощи Украине более чем на $12 млн: что он будет включать

Украина, в частности, получит оборудование для разминирования.

Министерство обороны Австралии сообщило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 20 миллионов австралийских долларов (более 12,7 млн долларов США).

Об этом говорится на сайте Минобороны Австралии.

"Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины, чтобы оградить себя от незаконного и аморального вторжения России", — заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

В новый пакет военной помощи вошли оборудование для разминирования, портативные рентгеновские аппараты, 3D-принтер для металла и система противодействия беспилотникам.

Кроме того, сообщается, что Австралия отправила в Германию свой самолет-разведчик E-7A Wedgetail для поддержки многонациональных усилий по защите поставок поступающих в Украину гуманитарной и военной помощи.

"Самолет прибыл на авиабазу "Рамштайн" для начала шестимесячного развертывания в рамках операции Kudu. До 100 военнослужащих австралийских сил обороны были отправлены бортом", — сообщили в Минобороны Австралии.

По данным Минобороны Австралии, общая помощь Украине достигла примерно 910 миллионов долларов США, включая бронетранспортеры Bushmaster, тяжелую артиллерию, боеприпасы и вклады в гуманитарный фонд.

Напомним, Шольц анонсировал зимний пакет помощи Украине.

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