Австралия предоставит Украине очередной пакет военной помощи: что в него войдет

Украина также может получить от Австралии боевые "шершни".

Австралия предоставит Украине очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 110 млн австралийских долларов (около 74 млн долл. США).

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, пишет Reuters.

В новый пакет войдут 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов. Также Австрия предоставит значительные поставки 105-миллиметровых артиллерийских снарядов и продлит беспошлинный доступ для импортируемых из Украины товаров еще на 12 месяцев.

"Эта дополнительная поддержка будет иметь реальные изменения, помогая украинскому народу, который продолжает демонстрировать большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и безнравственной войны России", — сказал Албаниз.

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В Австралии добавили, что продолжают поддержку Украины и дальше.

Напомним, накануне стало известно, что Украина может получить боевые "шершни" – наше государство запросило Австралию с просьбой проверить техническое состояние списанных истребителей F/A-18 Hornet.

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