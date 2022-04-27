Австралия предоставляет Украине гаубицы и боеприпасы (фото)

Австралия передает Украине 155-мм гаубицы М-777. Эта новая поддержка Украины в размере $26,7 млн увеличивает общий вклад Австралии в оборонную военную помощь Украине до более чем $225 млн.

Правительство Австралии передает правительству Украины шесть легких буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасы к ним.

Об этом говорится в пресс-релизе премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра обороны Австралии Питера Даттона, который обнародовал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в среду, 27 апреля.

"Эта поддержка предоставляется после запроса США и посла Украины в Австралии о предоставлении тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженным силам Украины в связи с активизацией Россией наступления на Донбассе. Эта дополнительная военная помощь еще больше поддержит Украину в ее ответе на жестокое, безжалостное и незаконное вторжение России", — говорится в сообщении.

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Эта новая поддержка Украины в размере $26,7 млн увеличивает общий вклад Австралии в оборонную военную помощь Украине до более чем $225 млн.

Кроме того, Австралия оказывает гуманитарную помощь на сумму $65 млн с фокусом на защиту женщин, детей и пожилых людей, в частности на продукты питания, жилье и предметы первой необходимости. Австралия также поставляет не менее 70 тыс. тонн энергетического угля для питания украинского сопротивления", — отмечается в сообщении.

Отмечено, что правительство Австралии продолжит искать возможности для дальнейшей военной помощи там, где оно сможет оперативно предоставить необходимые возможности вооруженным силам Украины.

"Правительство Австралии снова заявляет о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины. Австралия поддерживает народ Украины и снова призывает Россию прекратить неспровоцированное, несправедливое и незаконное вторжение в Украину. Правительство не будет раскрывать механизмы доставки по прямому запросу украинских официальных лиц и других партнеров", — отмечается в прессрелизе.

Напомним, правительство Канады одобрило передачу Украине определенного количества гаубиц типа М-777. Канада предоставила Украине значительное количество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf по запросу Киева.

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