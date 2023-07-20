Австралия ввела санкции против 35 организаций из России: Ермак рассказал, кого они коснутся

Под санкции попали, в частности, российские министры и чиновники.
Австралия ввела санкции против 35 организаций из России. Речь идет об организациях в сфере оборонного технологического и энергетического секторов.
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"В МИД страны сообщили, что речь идет об организациях в сферах оборонного технологического и энергетического секторов. Также под санкции попали 10 физлиц, включая российских министров и чиновников, а также военных из Беларуси", — рассказал Андрей Ермак.
Под санкции Австралии, в частности, попали:
- Татьяна Москалькова — Уполномоченный по правам человека России.
- Андрей Турчак – Первый заместитель Председателя Совета Федерации.
Также организации и предприятия оборонной отрасли:
- Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
- Открытое акционерное общество "Вертолеты России".
- НПК "Техмаш".
- ООО "Радиоавтоматика".
Также под индивидуальными санкциями оказались:
- Шадур Вадим, генерал-майор Вооруженных Сил Республики Беларусь.
- Лозицкий Александр – командир в/ч 65408 Лунинецкий аэродром ВС РБ.
- Кривец Александр – командир 116-й гвардейской десантно-штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы/Лидский аэродром ВС РБ.
- Юрий Пыжик — командир белорусской 61-й истребительной авиабазы/аэродрома Барановичи ВС РБ.
- Владимир Лепин – генеральный директор ОАО "Концерн Калашников".
- Николай Колесов – генеральный директор ОАО "Вертолеты России".
Напомним, что в ISW опровергли успехи россиян на Купянском направлении.
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