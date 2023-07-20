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Австралия ввела санкции против 35 организаций из России: Ермак рассказал, кого они коснутся

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Австралия ввела санкции против 35 организаций из России: Ермак рассказал, кого они коснутся

Санкции против России/Фото из открытых источников

Под санкции попали, в частности, российские министры и чиновники.

Австралия ввела санкции против 35 организаций из России. Речь идет об организациях в сфере оборонного технологического и энергетического секторов.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В МИД страны сообщили, что речь идет об организациях в сферах оборонного технологического и энергетического секторов. Также под санкции попали 10 физлиц, включая российских министров и чиновников, а также военных из Беларуси", — рассказал Андрей Ермак.

Под санкции Австралии, в частности, попали:

  • Татьяна Москалькова — Уполномоченный по правам человека России.
  • Андрей Турчак – Первый заместитель Председателя Совета Федерации.

Также организации и предприятия оборонной отрасли:

  • Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
  • Открытое акционерное общество "Вертолеты России".
  • НПК "Техмаш".
  • ООО "Радиоавтоматика".

Также под индивидуальными санкциями оказались:

  • Шадур Вадим, генерал-майор Вооруженных Сил Республики Беларусь.
  • Лозицкий Александр – командир в/ч 65408 Лунинецкий аэродром ВС РБ.
  • Кривец Александр – командир 116-й гвардейской десантно-штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы/Лидский аэродром ВС РБ.
  • Юрий Пыжик — командир белорусской 61-й истребительной авиабазы/аэродрома Барановичи ВС РБ.
  • Владимир Лепин – генеральный директор ОАО "Концерн Калашников".
  • Николай Колесов – генеральный директор ОАО "Вертолеты России".

Напомним, что в ISW опровергли успехи россиян на Купянском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
234
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