Австралия ввела санкции против 35 организаций из России: Ермак рассказал, кого они коснутся

Под санкции попали, в частности, российские министры и чиновники.

Австралия ввела санкции против 35 организаций из России. Речь идет об организациях в сфере оборонного технологического и энергетического секторов.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В МИД страны сообщили, что речь идет об организациях в сферах оборонного технологического и энергетического секторов. Также под санкции попали 10 физлиц, включая российских министров и чиновников, а также военных из Беларуси", — рассказал Андрей Ермак.

Под санкции Австралии, в частности, попали:

Татьяна Москалькова — Уполномоченный по правам человека России.

Андрей Турчак – Первый заместитель Председателя Совета Федерации.

Также организации и предприятия оборонной отрасли:

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Открытое акционерное общество "Вертолеты России".

НПК "Техмаш".

ООО "Радиоавтоматика".

Также под индивидуальными санкциями оказались:

Шадур Вадим, генерал-майор Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Лозицкий Александр – командир в/ч 65408 Лунинецкий аэродром ВС РБ.

Кривец Александр – командир 116-й гвардейской десантно-штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы/Лидский аэродром ВС РБ.

Юрий Пыжик — командир белорусской 61-й истребительной авиабазы/аэродрома Барановичи ВС РБ.

Владимир Лепин – генеральный директор ОАО "Концерн Калашников".

Николай Колесов – генеральный директор ОАО "Вертолеты России".

Напомним, что в ISW опровергли успехи россиян на Купянском направлении.

Читайте также: