Австралийские нефтекомпании Viva Energy и Ampol прекратили закупку нефти из России

Viva Energy работает в Австралии под брендом Shell.

Австралийские нефтекомпании Viva Energy и Ampol сообщили о прекращении закупок сырой нефти из России.

Об этом идет речь на сайтах компаний.

"Viva Energy поражена разворачивающимися в Украине событиями и выражает соболезнования невинным людям, пострадавшим от этого ужасного конфликта. Как следствие и в ответ, Viva Energy приняла решение прекратить закупки сырой нефти российского происхождения, пока конфликт продолжается", — говорится в сообщении нефтекомпании Viva Energy.

Viva Energy получает нефть из разных стран и надеется, что сможет поддерживать поставки сырой нефти и топлива для поддержания энергетической безопасности Австралии в эти сложные и неопределенные времена.

В компании также отмечают, что Viva Energy работает в Австралии под брендом Shell, вся сырая нефть и топливо закупаются у Vitol, крупнейшего независимого трейдера энергии в Сингапуре. У Shell нет никакой связи с поставкой сырой нефти и топлива Viva Energy.

Напомним, что по состоянию на 8 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.