Австралийский генерал назвал четыре условия, необходимых для освобождения Крыма

Австралийский генерал в отставке и авторитетный военный эксперт Мик Райан назвал четыре важнейших условия, необходимых для освобождения ВСУ временно оккупированного РФ Крыма.

Главное из условий — завершение операции по деоккупации южных регионов Украины.

Об этом Райан написал в колонке The ABC.

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"Бои за освобождение Херсонской и Запорожской областей будут тяжелыми, но они являются необходимым условием для любой украинской кампании в Крыму. Это единственный способ дойти до Крыма по суше, и южные области будут крайне важны для логистики, огневой поддержки артиллерии и базирования самолетов", – написал Райан.

Во-вторых, по мнению генерала, важным фактором является "стратегическое терпение".

"До того, как станет возможной крымская операция, Украине, возможно, понадобится весь 2023 год, чтобы установить контроль над своими южными территориями. Во время этой войны правительства и жители Европы и США уже продемонстрировали терпение — и это в значительной степени поразило Путина", — отметил он.

Мик Райан убежден, что для подготовки к освобождению Крыма необходимо, чтобы союзники Украины заняли общую позицию.

"Комментарии политиков и военачальников о том, что Украине будет трудно вернуть Крым, нужно сопровождать словами "но мы поддерживаем возвращение Украине всей ее территории", — пишет он.

Четвертым условием генерал считает увеличение западной оборонной промышленностью производства боеприпасов для ВСУ и передачу большего количества наступательных вооружений, включая танки, БМП, артиллерию и системы ПВО.

По мнению эксперта, выполнение этих условий, как минимум, поставит Украину в более выгодную позицию для переговоров об освобождении своего полуострова от российского присутствия, избавив ее от необходимости проведения силовой операции.

Напомним, после последних взрывов в Крыму все больше россиян пытаются скрыться с оккупированного полуострова.

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