Австралийский генерал раскрыл цели Путина на 2026 год

Владимир Путин. / © Associated Press

Нельзя недооценивать потенциал русской Федерации. В этом году у Кремля есть несколько ключевых целей. Некоторые из них выходят за пределы боевых действий на фронте.

Об этом рассказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан в эфире «Еспресо».

По его словам, «фюрер» РФ Владимир Путин сосредоточит значительные усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа оставаться на его стороне и давить на Украину. Москва стремится, чтобы Киев заключил невыгодное для себя мирное соглашение.

«Важнейшая цель — убедить администрацию Трампа оказывать давление на Украину с целью заключения мирного соглашения, выгодного для России. Это его приоритет. Достичь этого он пытается, демонстрируя якобы непобедимость русских войск на поле боя. Однако ему это не удается, как и за последние четыре года», — высказался Мик Райан.

Он отметил, что начало весеннего наступления действительно оказалось для армии РФ неудачным. Они больше теряли позиции, чем продвигались вперед. В свою очередь, ВСУ имеют более высокую эффективность в наземных операциях.

В то же время, отмечает генерал, у России есть и оперативные цели, которые не изменились. Москва сосредоточена на укреплении контроля над Донбассом. Именно это уже несколько лет является их главным направлением.

«Не вижу никаких признаков ухода от этого приоритета. В то же время, это не исключает проведения вспомогательных действий в районах Харькова, Днепра или Запорожья. Впрочем, попытка захвата Одессы, по-моему, существенно превышает нынешние возможности российских вооруженных сил, учитывая масштабные усилия Украины по созданию глубоко эшелонированной обороны на юге и востоке», — отметил генерал.

Напомним, аналитики ISW отмечают: на фронте ВСУ ломают планы Кремля. по поводу наступательной кампании весна-лето 2026-го. Украинская армия продолжает создавать рычаги влияния против агрессорки России, совершая тактические, оперативные и стратегические удары в боевом пространстве.