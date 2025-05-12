- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 528
- Время на прочтение
- 1 мин
Австралийский и британский саперы погибли в Изюме— детали трагедии
Бывший австралийский солдат погиб в Украине во время обезвреживания мин и неразорвавшихся бомб в Изюме.
Австралиец Ник Парсонс погиб в Украине, работая волонтером в гуманитарной и благотворительной организации по разминированию.
Об этом передает Аbc.net.
Ник Парсонс погиб на прошлой неделе в Изюме во время работы с Prevail Together, группой из США и Великобритании, которая отправляет волонтеров в Украину.
Кроме того, в своем заявлении благотворительная организация подтвердила, что в результате инцидента погиб ее соучредитель, британец Крис Гарретт.
«Мы все еще собираем информацию и сотрудничаем с военными и полицейскими представителями, чтобы выяснить детали», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб стендап-комик и спецназовец «Азова» Дмитрий Скрипник.