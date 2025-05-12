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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Австралийский и британский саперы погибли в Изюме— детали трагедии

Бывший австралийский солдат погиб в Украине во время обезвреживания мин и неразорвавшихся бомб в Изюме.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Разминирование Украины

Сапер из Австралии Ник Парсонс взорвался на взрывном устройстве в районе города Изюм

Австралиец Ник Парсонс погиб в Украине, работая волонтером в гуманитарной и благотворительной организации по разминированию.

Об этом передает Аbc.net.

Ник Парсонс погиб на прошлой неделе в Изюме во время работы с Prevail Together, группой из США и Великобритании, которая отправляет волонтеров в Украину.

Кроме того, в своем заявлении благотворительная организация подтвердила, что в результате инцидента погиб ее соучредитель, британец Крис Гарретт.

«Мы все еще собираем информацию и сотрудничаем с военными и полицейскими представителями, чтобы выяснить детали», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб стендап-комик и спецназовец «Азова» Дмитрий Скрипник.

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Дата публикации
Количество просмотров
528
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