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Австрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть: с марта она уже не перерабатывается в стране

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Австрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть: с марта она уже не перерабатывается в стране

Getty Images

Австрия готова последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если Комиссия и страны-члены решат это сделать.

Австрия готова поддержать эмбарго на нефть из России, если Еврокомиссия и страны-члены ЕС решат это сделать.

Как передает Укринформ со ссылкой на Austria Presse Agentur, об этом заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

"Австрия готова также последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если Комиссия и страны-члены решат это сделать", — заявила Гевесслер.

По ее словам, Австрия готова к такому шагу – российская нефть уже не перерабатывается в стране с марта этого года.

В то же время во вторник федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер заявил о том, что официальная Вена ждет окончательного предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго. По его словам, при принятии такого шага также следует "принимать во внимание страны, которые более зависимы от импорта российской нефти, чем Австрия".

Как сообщалось, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в шестой пакет санкций ЕС против России войдет нефтяное эмбарго, российские банки и субъекты дезинформации. Эти санкции против России будут представлены на утверждение Совета Европы.

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