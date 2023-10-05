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Австрия поддержала создание трибунала по преступлениям окупантов в Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Австрия поддержала создание трибунала по преступлениям окупантов в Украине

Флаг Австрии / Фото: pixabay.com

Также Австрия выражает солидарность с Украиной.

В Австрии заявили о поддержке создания специального трибунала по расследованию преступлений российских агрессоров в Украине.

Об этом заявила министерша юстиции Австрии Альма Задич на Варшавском форуме безопасности, передает Укринформ.

"Австрия поддерживала Международный уголовный суд с самого начала, как кадрово, так и финансово. И мы также четко поддерживаем создание специального трибунала по поводу российского преступления агрессии", — сказала она.

Кроме того, министерша заявила о солидарности с Украиной в разговоре с заместителем министра юстиции Украины Ириной Мудрой.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры казнили двух военнослужащих Украины, захваченных в плен в августе прошлого года в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.

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Дата публикации
Просмотры
34
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