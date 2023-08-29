Авто для ВСУ: Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник

ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины очередной внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Автомобиль уже работает в Донецкой области, помогая бойцам защищать страну от агрессора.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены для ударных рот «Армии дронов».

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.