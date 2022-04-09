Авто и айфоны: в Крыму оккупанты торгуют украденными в Украине вещами

Авто и айфоны: в Крыму оккупанты торгуют украденными в Украине вещами

Люди покупают с удовольствием из-за очень низких цен.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что в оккупированном Крыму российские мародеры продают угнанные в других регионах Украины автомобили и бытовую технику.

Об этом Джемилев сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"В Крым поступает на продажу очень много автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, у рынков – грузовики с подержанными холодильниками, телефонами, айфонами, телевизорами... Люди покупают с удовольствием, потому что цены очень занижены", – рассказал лидер крымскотатарского народа.

Напомним, накануне под здание, где находилось Генконсульство России во Львове, и посольство РФ в Лондоне активисты принесли облитые красной краской вещи как символ мародерства российских оккупантов в Украине.

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