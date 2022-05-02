Автобусы с эвакуированными из Мариуполя до сих пор в Донецкой области, хотя в Запорожье их ждали еще до обеда

Все невероятно ждали людей, которым удалось вырваться из ада, который устроили россияне в Мариуполе.

Автобусы должны были прибыть в хаб для беженцев на территории гипермаркета в Запорожье, говорится в ТСН.

Здесь все уже готово к тому, чтобы накормить, переодеть и разместить на ночлег людей. В Запорожье ждали эвакуационную колонну еще днем, но около часа дня оказалось – эти автобусы до сих пор на территории Донбасса. Пока чиновники и военные ничего не сообщают, говорят, что не хотят спровоцировать россиян, чтобы эвакуация сорвалась.

В то же время в город по-прежнему в течение дня прибывали беженцы из оккупированных населенных пунктов и тех сел, которые подвергаются масштабным обстрелам, около полутысячи человек приехали только сегодня. Всех снабжают лекарствами, средствами гигиены и кормят – потому что у многих долгое время просто не было возможности нормально поесть.

Очень многие задерживаются в Запорожье буквально на сутки, чтобы помыться и поспать. А потом ехать дальше – кто-то эвакуационными поездами, кто-то на собственных машинах.

Одна из семей из оккупированного Мелитополя добиралась в Запорожье 8 часов. «Нашли в чате проводника, он сам написал, что будет ехать, и сможет показать дорогу. Потому что без проводника там вообще не проехать, никак. Нас развернули и сказали, что там все заминировано», – рассказывают люди.

Мариупольци, выбравшихся из подвалов «Азовстали», сейчас где-то близ Мангуша. Ну, и по пути в Запорожье эвакуационная колонна должна подобрать еще людей – по крайней мере, остановки анонсированы в Бердянске и Токмаке.

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