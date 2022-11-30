"Автомат – к ребенку: "Давай денег, бензин" – оккупант рассказал о поведении товарищей в Украине

Российский военный рассказал об ужасном отношении первого полка РФ к мирным жителям Украины: оккупанты занимаются вымогательствами у детей, приставляя им к голове автоматы.

Об этом свидетельствует перехваченный украинской разведкой телефонный разговор захватчика.

"Кон*еные дебилы, бл*ть. Они кон*ены просто. Заходят медленно, на*уй, е*ать. Автомат – к ребенку, к голове: "Давай денег, бензин, на*уй". Вот тебе и первый полк, бл*ть", – сказал оккупант.

Напомним, в одном из перехваченных разговоров российский военный, который воюет под Кременной, рассказал, что оккупанты применяют в Украине запрещенные фосфорные боеприпасы.

Еще один вражеский боец из-под Кременной считает, что воюет в Украине не с украинцами, а с "неграми, арабами, французами, канадцами, финнами, америкосами". В перехваченном разговоре с мамой он поинтересовался у нее: "Тебе привезти ухо негра, мам?"

Кроме того, разведке удалось перехватить разговор российских войск, в котором оккупанты признались, как на оккупированной Луганщине вдесятером изнасиловали 12-летнюю девочку.

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