"Автоматчики толкают урну под лицо": городской голова Новой Каховки раскрыл детали псевдовыборов на ВОТ

Люди захлопнулись в своих домах, не открывают дверь, чтобы не идти на псевдовыборы.

На оккупированной территории громады Новой Каховки уже начались так называемые выборы президента РФ.

Об этом городской голова Новой Каховки рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

“Город Новая Каховка и 10 населенных пунктов, входящих в состав громады, превратились в территорию-призрак. Там стоят русские войска, это рядом Кринки, они расположены на грани громады. Жизнь в ужасе, обремененная домовым обходом с приглашением идти на так называемые выборы, которые начали оккупанты с предателями. Так называемые выборы на территории общины Новой Каховки уже начались, уже есть документальное подтверждение”, — отметил Коваленко.

По словам городского головы Новой Каховки, люди закрылись в своих домах, не открывают двери, чтобы не идти на псевдовыборы.

«Можно ли от этого увернуться? Люди изолировались и закрылись в домах, не выходя на улицу. Они стараются никому не попасть на глаза, не открывают дверь. Есть часть жителей, которая четко держит такую позицию и будет держать ее до конца. Потому что для них это голосование — как уничтожение себя», — подчеркнул Коваленко.

“Женщина рассказывала, что бежишь в магазин, прячешься за домами, а тебя встречают два автоматчика и толкают урну под лицо: Брось туда бюллетень. Ну что женщина может этому противопоставить”, — добавил он.

Напомним, Россия намерена сымитировать проведение так называемых "выборов президента" на оккупированных территориях. Для этого Кремль отправил на ТОТ специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых избирательных комиссий.

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