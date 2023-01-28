Автомобиль с грузом взлетел в воздух: пограничники уничтожили вражеский склад под Луганском (видео)

Дождавшись, пока оккупанты подвезут туда ресурсы, охранники границы передали координаты артиллеристам ВСУ.

Пограничники уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Луганской области.

Взрыв был такой силы, что в воздух взлетело даже авто с грузом оккупантов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Telegram.

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"Аэроразведка ГПСУ обнаружила вражеский состав в Луганской области. Дождавшись пока оккупанты подвезут туда ресурсы, охранники границы передали координаты артиллеристам ВСУ", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, точным ударом тыловая база уничтожена.

"От детонации боеприпасов в воздух взлетел и автомобиль, который транспортировал груз. Потери противника устанавливаются", — добавили в ГНСУ.

Напомним, по данным Генштаба, армия РФ продолжает вести наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

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