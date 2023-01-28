Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Автомобиль с грузом взлетел в воздух: пограничники уничтожили вражеский склад под Луганском (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
659
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Автомобиль с грузом взлетел в воздух: пограничники уничтожили вражеский склад под Луганском (видео)

Фото: Сергей Гайдай

Дождавшись, пока оккупанты подвезут туда ресурсы, охранники границы передали координаты артиллеристам ВСУ.

Пограничники уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Луганской области.

Взрыв был такой силы, что в воздух взлетело даже авто с грузом оккупантов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Telegram.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила вражеский состав в Луганской области. Дождавшись пока оккупанты подвезут туда ресурсы, охранники границы передали координаты артиллеристам ВСУ", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, точным ударом тыловая база уничтожена.

"От детонации боеприпасов в воздух взлетел и автомобиль, который транспортировал груз. Потери противника устанавливаются", — добавили в ГНСУ.

Напомним, по данным Генштаба, армия РФ продолжает вести наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

Потери россиян на 28 января: минус 800 солдат во вражеской армии

Потери россиян на 28 января: минус 800 солдат во вражеской армии

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
659
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация