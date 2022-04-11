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Автомобили, амуниция, медикаменты: военные на востоке Украины получили очередную гуманитарную помощь (фото)

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Автомобили, амуниция, медикаменты: военные на востоке Украины получили очередную гуманитарную помощь (фото)

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Гуманитарная помощь пришла благодаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Польше.

Военнослужащие, защищающие украинскую землю на восточном направлении нашего государства, получили очередную гуманитарную помощь.

Об этом сообщает командование объединенных сил ВС Украины.

Как отметил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, помощь состоит из автомобилей, военной амуниции, медикаментов, медицинских аптечек, перевязочных материалов, термобелья, а также пищевых продуктов длительного хранения.

"Гуманитарная помощь поступила благодаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Польше и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Командующий поблагодарил всех за оказанную помощь, пожелав благотворителям сил в добрых делах.

Отмечается, что Ассоциацией уже доставлены в район ведения боевых действий более 250 тонн гуманитарной помощи.

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