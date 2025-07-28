Автонаведение подвело: авиаэксперт объяснил, почему "Кинжалы" РФ исчезают без следа

Ракета "Кинжал" РФ / © kremlin.ru

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Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", выпущенные 28 июля, вероятно, не достигли целей из-за уязвимости к украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Часть подобных ракет во время войны исчезает без следа — место падения невозможно установить.

Об этом в комментарии Radio NV заявил авиаэксперт Валерий Романенко.

По его словам, "Кинжалы" не выдерживают действия РЭБ и теряют способность корректировать траекторию, особенно при отсутствии стабильной спутниковой связи.

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"Похоже, что "Кинжалы" не устойчивы к РЭБ. Главная проблема гиперзвукового оружия - она летит в облаке плазмы, которая не пропускает радиоволны. Если ракета не имеет автономной системы самонаведения, она полагается только на инерционную навигацию. А с большим расстоянием погрешность растет", - пояснил Роман.

Он отметил, что в идеальных условиях траектория корректируется благодаря сигналу спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС). Но когда эта связь блокируется или подменяется ложными координатами, ракета может серьезно отклониться или вообще упасть в неизвестном месте.

"Скорее всего, что-то подобное и произошло. Если посмотреть на общую статистику, из примерно 160 запущенных "Кинжалов" сбито около 50. Остальные - просто исчезли с радаров. У россиян с этим "аналоговнетным" оружием - соответствующие аналоговые проблемы", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска реже применяют крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря при обстреле Украины. Причиной может быть их низкая эффективность.

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