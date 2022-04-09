Автор "Орла и Решки" Синельников показал свой дом в Буче до и после вторжения российских оккупантов

Автор "Орла и Решки" Синельников показал свой дом в Буче до и после вторжения российских оккупантов

Захватчики полностью разрушили жилье продюсера.

Режиссер и ведущий тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников показал, что осталось от его дома в Буче, Киевская область, после того, как туда ворвались российские оккупанты.

Фотографиями он поделился на странице в Instagram. Синельников запостил фотографии, сделанные до и после вторжения руоссийских войск. На одном кадре счастливая семья Синельникова обнимается, стоя на ступеньках, ведущих в яркую гостиную. На другом – полностью разрушенная лестница, разбитая стена дома, обвалившийся потолок.

instagram.com/synelnykov_yevgen

instagram.com/synelnykov_yevgen

instagram.com/synelnykov_yevgen

"Спасибо" русскому миру, что "спас" нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!" – подписал фотографии ведущий.

instagram.com/synelnykov_yevgen

Звездные друзья Синельникова прокомментировали увиденное. Так, креативный продюсер группы The Hardkiss Вал Бебко написал коротко: "Пздц". На что Синельников ответил: "Утешаю себя тем, что выбрались живыми. Столько соседей постреляли, что нам еще повезло".

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