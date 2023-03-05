"Авторы войны получат приговоры" — Подоляк рассказал о первом шаге к спецтрибуналу по наказанию РФ

Подоляк подчеркнул, что, в том числе и Путин, вынес приговор.

Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных РФ против Украины. Это первый шаг к созданию специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности руководство России за совершение преступления агрессии против Украины.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, подписание соглашения является формализацией обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу для наказания инициаторов войны РФ против Украины, включая диктатора Кремля Владимира Путина.

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"Первый шаг к трибуналу. Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии России. Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к Спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры", – написал Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк отмечал, что отмена в России ответственности за преступления на оккупированных территориях является фактически легализацией мародерства, изнасилований и убийств как основных инструментов страны-агрессоры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трибунале для России.

Как сообщалось, Британия поможет Украине в создании трибунала для российских чиновников.

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