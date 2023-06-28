Автозапчасти на 26 млн гривен: ДБР конфисковала российский груз и передаст с него деньги ВСУ

ДБР изъяла российские автозапчасти более чем на 26 млн гривен. Деньги направят на нужды украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, правоохранители в начале марта этого года обнаружили два грузовика с российским товаром на общую сумму 26 млн 102 тысяч гривен.

"Известно, что до полномасштабного вторжения российская фирма приобрела в Румынии запчасти для автомобилей, которые должны были быть доставлены в РФ транзитом через Украину. Туда направлялось более 800 коробов и ящиков разных размеров с сотней товарных позиций. Среди запчастей были датчики и крепления, свечи зажигания двигателя, педали, рукоятки, зеркала, генераторы, видеокамеры и т.д.", — рассказали в ДБР.

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину транспортировку приостановили на одном из таможенных постов Каменец-Подольского района.

“В настоящее время товар изъят и передан Хмельницкой областной военной администрации. В дальнейшем его направят на нужды ВСУ”, — подчеркнули в ДБР.

Напомним, что СБУ задержала в Сумской области "регионала", который приводил российские ракеты на позиции ВСУ.

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