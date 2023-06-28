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Автозапчасти на 26 млн гривен: ДБР конфисковала российский груз и передаст с него деньги ВСУ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Автозапчасти на 26 млн гривен: ДБР конфисковала российский груз и передаст с него деньги ВСУ

ДБР изъяла российские автозапчасти более чем на 26 млн гривен

Запчасти шли по транзиту через Украину.

ДБР изъяла российские автозапчасти более чем на 26 млн гривен. Деньги направят на нужды украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, правоохранители в начале марта этого года обнаружили два грузовика с российским товаром на общую сумму 26 млн 102 тысяч гривен.

"Известно, что до полномасштабного вторжения российская фирма приобрела в Румынии запчасти для автомобилей, которые должны были быть доставлены в РФ транзитом через Украину. Туда направлялось более 800 коробов и ящиков разных размеров с сотней товарных позиций. Среди запчастей были датчики и крепления, свечи зажигания двигателя, педали, рукоятки, зеркала, генераторы, видеокамеры и т.д.", — рассказали в ДБР.

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину транспортировку приостановили на одном из таможенных постов Каменец-Подольского района.

“В настоящее время товар изъят и передан Хмельницкой областной военной администрации. В дальнейшем его направят на нужды ВСУ”, — подчеркнули в ДБР.

Напомним, что СБУ задержала в Сумской области "регионала", который приводил российские ракеты на позиции ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
52
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