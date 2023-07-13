Автралия заявляет о "сложностях" в передаче Украине истребителей F-16

Украина продолжает активные переговоры с Австралией о возможности получения истребителей F-18 Hornet. Этот вопрос оказался сложнее, чем помощь другими видами оружия,

Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, пишет ABC Radio National.

Марлз выразил сомнение в предложении усилить украинские Вооруженные силы за счет списанных истребителей F-18 Hornet. Он подчеркнул, что самолеты становятся гораздо более сложным вопросом.

"Ситуация вокруг самолетов достаточно сложная, но мы будем продолжать разговор с Украиной по этому поводу. То, что мы предоставляем, и то, что мы делаем, должно быть практичным и должно изменить ситуацию к лучшему", — отметил Марлз.

Несмотря на сложности, переговоры между Украиной и Австралией продолжаются, и обе стороны пытаются найти компромиссное решение. Истребители F-18 Hornet обладают большим потенциалом для повышения обороноспособности Украины, поэтому надежды на успех переговоров остаются.

Напомним, что кафиры совершили комбинированную атаку по Украине.

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