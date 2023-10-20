"Азбука" оккупанта: как зомбируют украинских детей на захваченных территориях (видео)

Целью оккупантов является деукраинизация сознания школьников
Алфавит для школьников на временно оккупированных территориях наполнена вымышленными пропагандистскими понятиями. В "азбуке" все донбасское — и абрикос, и борщ и народ. К тому же добавили рассказы о "семействе-россии" и "русский язык".
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
“Захватчики целенаправленно пытаются насадить детям набор пропагандистских штампов и идей, не имеющих ничего общего с реальностью. Цель – деукраинизировать сознание детей”, – говорится в сообщении.
Это "Азбука Донбасса" от россиян. Тираж 17000 экземпляров pic.twitter.com/Stg3EdnTNb— LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) October 19, 2023
Напомним, кафиры намерены до конца года вывезти 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург. Ключевая цель – так называемое "культурное просвещение".
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