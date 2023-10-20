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"Азбука" оккупанта: как зомбируют украинских детей на захваченных территориях (видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
402
Время на прочтение
1 мин
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"Азбука" оккупанта: как зомбируют украинских детей на захваченных территориях (видео)

"Азбука Донбасса"/X (Twitter)

Целью оккупантов является деукраинизация сознания школьников

Алфавит для школьников на временно оккупированных территориях наполнена вымышленными пропагандистскими понятиями. В "азбуке" все донбасское — и абрикос, и борщ и народ. К тому же добавили рассказы о "семействе-россии" и "русский язык".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

“Захватчики целенаправленно пытаются насадить детям набор пропагандистских штампов и идей, не имеющих ничего общего с реальностью. Цель – деукраинизировать сознание детей”, – говорится в сообщении.

Напомним, кафиры намерены до конца года вывезти 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург. Ключевая цель – так называемое "культурное просвещение".

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Дата публикации
Просмотры
402
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