Алфавит для школьников на временно оккупированных территориях наполнена вымышленными пропагандистскими понятиями. В "азбуке" все донбасское — и абрикос, и борщ и народ. К тому же добавили рассказы о "семействе-россии" и "русский язык".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

“Захватчики целенаправленно пытаются насадить детям набор пропагандистских штампов и идей, не имеющих ничего общего с реальностью. Цель – деукраинизировать сознание детей”, – говорится в сообщении.

Это "Азбука Донбасса" от россиян. Тираж 17000 экземпляров pic.twitter.com/Stg3EdnTNb — LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) October 19, 2023

Напомним, кафиры намерены до конца года вывезти 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург. Ключевая цель – так называемое "культурное просвещение".

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