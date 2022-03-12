Азербайджан готов принять у себя встречу между Украиной и Россией

Азербайджан готов принять у себя встречу между Украиной и Россией

По словам Гаджиева, президенты Азербайджана и Турции прилагают усилия для прекращения войны в Украине.

Азербайджан выразил готовность принять у себя встречу между Украиной и Россией.

Об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по внешней политике Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в кулуарах Дипломатического форума в Анталии, передает Trend.

"С этим предложением выступила украинская сторона. Если будет такое намерение, мы всегда готовы принять эту встречу. Азербайджан раньше принимал у себя встречи между генералами США и россии, а также встречу в рамках диалога Россия-НАТО. Логика здесь в том, что Азербайджан не является членом ни НАТО, ни ОДКБ, в то же время Азербайджан – глава Движения неприсоединения», – сказал Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.

По словам Гаджиева, президенты Азербайджана и Турции прилагают усилия для прекращения войны в Украине.

Тем временем в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили переговоры с Россией в формате видео. Для переговоров созданы специальные рабочие подгруппы.

ТСН.ua

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