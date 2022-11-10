"Аж гай шумит": Арестович рассказал, как ВСУ "провожают" оккупантов из Херсона

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ не разрешают российским оккупантам без потерь выйти из украинского Херсона. Украинские защитники пытаются максимально обстреливать захватчиков.

Об этом он сказал 10 ноября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Я убежден, что они уйдут. И признаком этого является подрыв мостов. Если бы они оставались, то мостов бы не взрывали. Вот уж некоторые начали пенять, мол "договорняк". Мы по ним так стреляем, что гай шумит. Сейчас идет работа, там мощные взрывы. У нас на этом направлении нехватка дальнобойной артиллерии и мы не все можем обстрелять. Плацдарм все еще далеко. Так далеко может достреливать только HIMARS. Но мы эти ракеты не можем использовать на трех пехотинцев, идущих через мост. Вчера возле Антоновского моста накрыли колонну и временный штаб. В другом месте накрыли их тоже. Там было только около 50 ликвидированных. Поэтому мы работаем", — пояснил Арестович.

Ситуация в оккупированном Херсоне

Контрнаступление на юге Украины продолжается. 10 ноября президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщили об освобождении 41 населенного пункта на юге Украины.

Жители оккупированного украинского Херсона сообщают, что 10 ноября слышны звуки взрывов, в частности, в районе Антоновского моста, а в пригороде самого Херсона звучат автоматные очереди. Также люди заметили, что россияне начали убегать из города даже на моторных лодках.

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