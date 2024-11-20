Ажиотаж оправдан: эксперт Defense Express об опасности применения ракет "Рубеж"

Ажиотаж вокруг вероятного применения россиянами стратегической баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" оправдан.

Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо".

Киричевский говорит, что ракета РС-26 "Рубеж" – давно готовая, отработанная разработка россиян, которая, как ни странно, успешно прошла испытания.

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"РС-26 "Рубеж" была готова к принятию на вооружение еще в 2018 году, согласно оценкам россиян. Она даже готовилась к производству в рамках государственной программы вооружения РФ на 2018 – 2025 годы", – говорит эксперт.

По его словам, тогда Кремль, к счастью для цивилизованного человечества, похоже, решил выбрать другой проект ракеты средней дальности, известный как "Искандер-К". Это крылатая ракета, которая может лететь на расстояние 1500 км. Размещение "Искандер-К" в Ленинградской области означало бы, что пол Европы оказался бы под ядерным прицелом России, заметил Киричевский.

Можно ли сбить "Рубеж"

Эксперт считает, что ажиотаж вокруг применения ракет РС-26 "Рубеж" оправдан.

"Открытым остается вопрос, имеем ли мы средства для сбивания ракеты РС-26 "Рубеж". Если эта ракета действительно нам грозит, нам нужно будет обратиться к американцам за более мощными средствами, чем Patriot, создававшийся для сбивания баллистических ракет малой дальности, таких как "Искандер", – говорит аналитик.

По его словам, для уничтожения этих ракет нужны системы, такие как THAAD, которыми американцы недавно прикрывали Израиль.

"Также есть два вида наземных пусковых установок в Вооруженных силах США под морскую зенитную ракету SM-6, которая очень дорогая, но предназначена сбивать подобные ракеты", – рассказал Киричевский.

Ранее мы писали, что это за ракета "Рубеж", какие у нее возможности и действительно ли РФ может ударить ею по Украине.

Напомним, ряд иностранных посольств в Киеве временно прекратят работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке. ТСН.ua собрал все, что известно об угрозе масштабной атаки.

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