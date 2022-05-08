"Азов" – это раздражитель, сводящий с ума политическую элиту РФ": в ОП объяснили ежедневные штурмы "Азовстали"

Не имея даже намека на победу в войне с Украиной, президент России Владимир Путин делает ставку на взятие Мариуполя. Единственным препятствием для того, чтобы объявить "победу", остаются защитники "Азовстали", в том числе полк "Азов".

Для россиян Мариуполь или любой город на востоке Украины символический, сакральный, который нужно уничтожить или завоевать. Для них это принципиальная позиция.

Об этом заявил в интервью НВ советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Полк "Азов" — это вообще раздражитель, который с ума сводит практически всю политическую элиту России. Хочу отметить, что мы немного осторожнее сегодня говорить об "Азовстали", — отметил он.

По словам Подоляка, на 73-й день войны РФ не получила еще ни одного результата, о котором они с пафосом и помпой говорили в начале «спецоперации». Поэтому они нервно относятся к любым заявлениям, особенно по "Азову", "Азовстали".

"Нам нужно быть осторожнее, потому что все же есть надежда, что определенные усилия помогут нам забрать наших гражданских, военных, раненых. Переговоры идут на разных уровнях сегодня и, может, какое-то решение будет", — резюмировал он.

Напомним, что первый этап эвакуационной миссии с "Азовстали" завершен. Удалось спасти более 300 человек : женщин, детей. В настоящее время готовится второй этап эвакуационной миссии : выведение раненых и медиков.

Из "Азовстали" удалось эвакуировать еще полсотни гражданских