"Азов" и СБУ вывели из строя порт Мариуполя: россияне потеряли важный логистический узел

Порт Мариуполя больше не пригоден для использования

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Российские оккупанты потеряли возможность использовать порт Мариуполя. Совместную операцию провели бойцы 1 корпуса НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и ЦСО «А».

Об этом сообщает 1-й корпус НГУ «Азов».

Россияне больше не могут использовать порт в Мариуполе

Бойцам удалось уничтожить объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта. В частности, были поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами.

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Также под удар Сил обороны попал подсанкционный сухогруз «Lady Augusta», являющийся частью «теневого флота» РФ.

Российские оккупанты потерпели очередной мучительный удар. Морской торговый порт в Мариуполе теперь обесточен.

Логистика россиян в районе усложнена. Бойцы «Азова» продолжают контролировать логистические мощности и уничтожать россиян в Приазовье.

Российских пропагандистов «разрывает» от атак ВСУ по Мариуполю

Российские военкоры бьют тревогу, ведь зоны, ранее считавшиеся безопасными, превратились в ловушки. Системы РЭБ оказываются бессильными против новых беспилотников, что позволяет украинским силам, в частности, бойцам 1-го отряда Нацгвардии «Азов», свободно уничтожать бензовозы и военные грузовики вблизи оккупированного Мариуполя.

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Особую обеспокоенность у пропагандистов вызывает то, что в 2026 году российские колонны терпят удары даже в 35 км от фронта, а ситуация на трассе Мариуполь — Донецк уже напоминает логистический коллапс под Горловкой.

Кроме того, панику усиливает способность украинских дронов с дальностью до 200 км добираться до стратегической трассы Мариуполь — Бердянск — Мелитополь. Эта артерия вдоль Азовского моря является ключевым путем в Крым, и ее планомерное перерезание методически лишает оккупантов снабжения.

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