«Азов» получил от «Стального фронта» машин и прицелов на 40 миллионов гривен

Бригада специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины получила большую партию техники, необходимую для эффективного уничтожения врагов: 8 пикапов, 30 автономных зарядных станций EcoFlow, 30 «старлинков», 5 лазерных дальномеров и 10 биноклей. На подходе также 100 тепловизоров Арчер военного назначения и 5 тепловизионных прицелов Арчер: их ожидают уже в ближайшее время. Стоимость техники – около 40 миллионов гривен, передала ее компания Метинвест в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова «Стальной фронт».

Тепловизоры и тепловизионные прицелы, которые получат бойцы – высокого качества и являются устройствами военного назначения. Они способны выдержать сложные условия эксплуатации, работают в холод и жару, и имеют высокую влаго- и ударопрочность.

«Арчер – это самый топ, который в настоящее время есть. И если они у нас есть, то военнослужащие делают свое дело на 100 процентов", – улыбается заместитель командира бригады специального назначения Азов по вооружению, начальник технической части.

Эти тепловизионные прицелы работают с большими натовскими калибрами и оснащены баллистическим калькулятором, а украинский производитель обеспечивает полное обслуживание. Именно поэтому выбрали эту технику, несмотря на высокую стоимость, признаются в Метинвесте.

«Прицелы выдерживают большие нагрузки, они очень точны и считаются одними из лучших в мире. Они находятся на вооружении многих армий мира. А еще на передке очень нужна связь, ведь передающие антенны. Поэтому передаем также партию старлинков", – говорит руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Всего с начала войны Метинвест направил уже более 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках «Стального фронта». В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским 5,5 млрд грн с начала большой войны с россией.