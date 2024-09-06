"Азовцы" освободили часть Нью-Йорка и деблокировали из окружения бойцов

Враг не раз заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк, но украинские защитники назвали это манипуляциями.

Бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" вернули под контроль часть села Нью-Йорк в Донецкой области и деблокировали из окружения украинских военных.

Об этом сообщили в самом "Азове" 6 сентября.

Там отметили, что для улучшения тактического положения на Торецком направлении 12-я бригада была привлечена к обороне и наступлению непосредственно в Нью-Йорке и его окрестностях. На момент привлечения бригады ситуация на линии боевого столкновения была катастрофической.

"Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады "Азова" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать находившиеся во вражеском окружении Силы обороны", — говорится в заявлении.

В данный момент ситуация остается напряженной. За сутки в зоне ответственности бригады враг устраивает до 15 штурмов, но украинские бойцы держат оборону и успешно контратакуют.

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", — подчеркнули в "Азове".

Напомним, ранее в этот же день аналитики Deep State сообщили, что ВСУ возобновили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.