"Азовцы" освободили часть Нью-Йорка и деблокировали из окружения бойцов

Враг не раз заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк, но украинские защитники назвали это манипуляциями.
Бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" вернули под контроль часть села Нью-Йорк в Донецкой области и деблокировали из окружения украинских военных.
Об этом сообщили в самом "Азове" 6 сентября.
Там отметили, что для улучшения тактического положения на Торецком направлении 12-я бригада была привлечена к обороне и наступлению непосредственно в Нью-Йорке и его окрестностях. На момент привлечения бригады ситуация на линии боевого столкновения была катастрофической.
"Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады "Азова" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать находившиеся во вражеском окружении Силы обороны", — говорится в заявлении.
В данный момент ситуация остается напряженной. За сутки в зоне ответственности бригады враг устраивает до 15 штурмов, но украинские бойцы держат оборону и успешно контратакуют.
"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", — подчеркнули в "Азове".
Напомним, ранее в этот же день аналитики Deep State сообщили, что ВСУ возобновили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев.
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