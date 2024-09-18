"Азовцы" показали, как взяли в плен оккупантов, выдав себя за россиян (видео)

Сами российские захватчики впоследствии заявили, что их взяли в плен "красиво", "на пятерку".

Бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" выдали себя за российских разведчиков воздушно-десантных войск и взяли в плен трех оккупантов.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Азова".

Украинские спецназовцы заявили о проведенной блестящей операции, зафиксированной камерой одного из бойцов "Азова", во время которой украинцы выдали себя за разведку ВДВ и вышли на позиции оккупантов.

Также читайте Как россияне поступают со своими ранеными: военный ВСУ рассказал шокирующие подробности

Отмечается, что сначала российские оккупанты приняли украинских военных за своих.

"Мы едва вас не застрелили. Подумали, что вы – укропы", – сказал один из российских бойцов, увидев украинского военного.

На опубликованном видео видно, как бойцы "Азова" выходят на позицию к трем российским захватчикам и начинают их отчитывать, называясь разведкой воздушно-десантных войск РФ.

"Пацаны, вы за такую х***ю свою зарплату отдадите на общак… Чтобы мы вам мешки купили и другую х***ню. Вы тупо про***лись где-то. Х*ли вы вообще без автоматов ходите, вы что, хотите, чтобы вас укр*пы раз**али?" – говорит один из украинских бойцов, обращаясь к оккупантам.

После того, как захватчиков удалось взять в плен, один из них впоследствии рассказал, что "азовцы" подошли с другой стороны, откуда их не ждали. Между военными начался разговор, во время которого россияне начали жаловаться на условия и командование.

Позже "азовцы" сообщили, что они украинцы.

"Хочу вас поздравить, потому что попали в руки чистокровного украинца", – сказал один из военных.

Оккупанты также заявили, что их взяли в плен "красиво", "на пятерку".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

К слову, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал новое видео взятия в плен российских военных в Курской области.

Читайте также: