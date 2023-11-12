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"Азовцы" уничтожили "глаза россиян" стоимостью более $50 тысяч – мощное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Азовцы" уничтожили "глаза россиян" стоимостью более $50 тысяч – мощное видео

Комплекс наблюдения окупантов "Ирония-М"/Фото: скриншот

Разведчики "Азова" отработали дроном по вражескому комплексу.

Разведчики бригады "Азов" уничтожили FPV-дронами оптико-электронный комплекс наблюдения оккупантов "Ирония-М". Его стоимость составляет более 50 тысяч долларов.

Видео было опубликовано в Telegram-канале бригады.

"В результате удачной атаки FPV-дронами азовцы уничтожили комплекс и лишили врага возможности собирать информацию о перемещении, технике и личном составе Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мелитополе 11 ноября произошел мощный взрыв в штабе российских оккупантов. По данным ГУР, погибли по меньшей мере три российских офицера.

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Разведчики "Азова" уничтожили дроном вражеский комплекс "Ирония-М"

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Дата публикации
Просмотры
700
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