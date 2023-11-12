"Азовцы" уничтожили "глаза россиян" стоимостью более $50 тысяч – мощное видео

Разведчики "Азова" отработали дроном по вражескому комплексу.
Разведчики бригады "Азов" уничтожили FPV-дронами оптико-электронный комплекс наблюдения оккупантов "Ирония-М". Его стоимость составляет более 50 тысяч долларов.
Видео было опубликовано в Telegram-канале бригады.
"В результате удачной атаки FPV-дронами азовцы уничтожили комплекс и лишили врага возможности собирать информацию о перемещении, технике и личном составе Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, в Мелитополе 11 ноября произошел мощный взрыв в штабе российских оккупантов. По данным ГУР, погибли по меньшей мере три российских офицера.
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