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"Азовцы" вернулись на фронт: в НГУ рассказали, где воюет легендарная бригада

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Азовцы" вернулись на фронт: в НГУ рассказали, где воюет легендарная бригада

Обучение бойцов "Азова" / Фото: МВД

Воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери.

Легендарная бригада "Азов" возобновила выполнение задач на фронте. Воины работают в Луганской области.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил директор директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"Легендарная бригада специального назначения «Азов» возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества ( в 8 км к юго-западу от города Кременная — ред. ), — сказал он.

По его словам, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике. В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину окупантов.

Где расположено Серебрянское лесничество. ФОТО: deepstatemap / ©
Где расположено Серебрянское лесничество. ФОТО: deepstatemap

Напомним, в ВСУ рассказали, какие войска и подразделения РФ воюют против них на Бахмутском направлении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На пути в Бахмут! Мощные кадры с воинами ВСУ!

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Дата публикации
Просмотры
2946
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