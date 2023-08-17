"Азовцы" вернулись на фронт: в НГУ рассказали, где воюет легендарная бригада

Легендарная бригада "Азов" возобновила выполнение задач на фронте. Воины работают в Луганской области.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил директор директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"Легендарная бригада специального назначения «Азов» возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества ( в 8 км к юго-западу от города Кременная — ред. ), — сказал он.

По его словам, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике. В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину окупантов.

Где расположено Серебрянское лесничество. ФОТО: deepstatemap

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