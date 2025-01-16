"Азовцы" взяли в плен сразу 23 россиянина: детали операции и видео

Многие российские пленные выглядят до плена так, как украинские герои — после.

На Торецком направлении бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен сразу 23 оккупантов.

Об этом сообщает 12 бригада "Азов".

23 россиянина сдались добровольно, их нашли в подвалах во время штурмов.

"Этим солдатам ВС РФ удалось выжить. Все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады "Азов" во время боевых действий на Торецком направлении", – говорится в сообщении.

Наши бойцы отмечают, что многие российские пленные выглядят до плена так, как украинские герои после.

Пленные россияне находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания. Они будут переданы соответствующим службам.

"Надеемся, что уже в ближайшее время их обменяют на пленных украинских защитников", – говорят "азовцы".

Бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиян

Напомним, что 11 января ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

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