Азовец, показывавший жизнь на "Азовстали", мечтал о хлебе и после плена смог сообщить маме, что жив

Азовец, показывавший жизнь на "Азовстали", мечтал о хлебе и после плена смог сообщить маме, что жив

Благодаря героическим усилиям, цене собственных жизней, гарнизон Мариуполь изменил ход войны, сдерживал группировку до 20 тысяч российских военных и не пустил рашистов на Запорожье и Донбасс.

Теперь родные защитников «Азовстали» умоляют весь цивилизованный мир помочь, как можно скорее вернуть их домой живыми, говорится в ТСН.

Нацгвардейцы, «Азовцы», морские пехотинцы, пограничники, полицейские, терробороны – все они с начала апреля находились в окружении на «Азовстали». Каждый день штурмом рашисты пытались взять наш форпост, но врагу так и не удалось это сделать. Благодаря мужеству, преданности и патриотизму украинских защитников.

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Под обстрелами, без подкрепления, запасов пищи, без питьевой воды, медикаментов – они смогли уничтожать рашистов, а в перерывах между ожесточенными боями – еще и пели украинские песни, а еще улыбались, шутили и даже женились в бункере на заводе.

Стальные, но сочувственные – украинские воины остались людьми до последнего. Даже при эвакуации и выходе к врагу из «Азовстали».

Об этом свидетельствует видео, снятое пропагандистскими СМИ России, где боец полка «Азов» Дмитрий Козацкий с позывным «Орест» не бросил своего кота, прибившегося к нему во время боев за Мариуполь. «Когда увидела то видео, которое он взял с собой кота… Снова расплакалась от гордости, что мой сын – это человек с большой буквы», — говорит мама Дмитрия Ирина.

Дмитрию 26, он родился на Житомирщине. В 20 стал нацгвардейцем, а затем начал защищать страну в полку «Азов». Мама называет его романтиком и ботаником, а журналисты – «глазами Азовстали». Потому что именно он сделал и показал миру фото раненых из полевого госпиталя. «Я ожидал увидеть в глазах боль, слабость, но, несмотря ни на что, я увидел в их глазах силу, силу держаться, улыбаться, они шутят между собой, шутят о своих ранениях», — вспоминал в интервью Дмитрий.

Впоследствии Дмитрий рассказал, что репортаж стал для него самым болезненным. «Он мне сказал: «Мама, я не хочу больше такого фотографировать, я хочу фотографировать свет, людей, красоту, я больше не хочу таких снимков», – говорит мама бойца.

Дмитрий называл беспрерывные обстрелы на «Азовстали» дождем и очень мечтал наконец поесть. «Иногда просыпаешься и думаешь, что так хочется черного хлеба, так хочется черного хлеба…», — говорит он.

Пока Дмитрий с собратьями держали оборону на заводе, его мама защищала свой фронт. Ирина Ивановна уже 30 лет работает проводницей на «Укрзалинице». Когда в Киеве началась война, она 25 февраля вышла на работу. Женщина работала в одном из первых эвакуационных поездов. «Мой сын на фронте, а я останусь дома и покину свою страну? Я сказала, дети, я могу помочь, чем я могу, я должна быть на своей передовой», — утверждает женщина.

Работа, говорит Ирина, хотя бы немного отвлекает от мыслей о сыне и сейчас. Но держаться ей не просто, потому что после выхода наших бойцов из «Азовстали» сын звонил ей только раз. «Он позвонил, сказал: «Мама, я жив, до звонка, до встречи». Для меня это было… Это было несколько секунд, но для меня это было…», — вспоминает женщина.

Ирина живет мыслью о Дмитрии и ждет сына дома, чтобы приготовить его любимые блюда и наконец обнять своего героя. "Нам награды не нужны, нам нужны наши живые Герои!", — утверждает мама Дмитрия Казацкого Ирина Юрченко.

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