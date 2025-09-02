- Дата публикации
Война
3031
2 мин
Азовец "Калина" вспомнил, что больше всего поразило его на борту президентского самолета
Заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар вспомнил перелет из Турции после обмена пленными.
Заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламар поделился воспоминаниями о перелете из Турции в Украину после обмена пленными.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
По словам "Калины", после прилета в Турцию азовцев посадили в самолет президента Украины, которым они отправились сначала в Польшу, а уже оттуда — во Львов, где состоялась теплая встреча.
"На борту было много людей, с кем я общался по телефону в период обороны Мариуполя, а здесь я всех их увидел вживую. В первую очередь было интересно узнать о международной политике от президента — не каждому выпадает такой шанс", — рассказал он.
"Калина" вспомнил, что Владимир Зеленский показывал им видео со своей высадки на остров Змеиный, что вызвало сильные эмоции:
"Нас это поразило, и мы радовались, что остров под контролем Украины".
Президент, по словам бойца, интересовался, как чувствуют себя защитники, как дела у их семей и готовы ли они в дальнейшем работать в направлении обороны страны.
Отдельно Паламар подтвердил, что состоялись разговоры относительно ограничения публичности после возвращения.
"Мы проходили инструктаж СБУ относительно поведения в Украине, потому что кто знает, что учудят российские спецслужбы", — отметил он.
Кроме того, заместитель командира "Азова" Святослав Паламар поделился подробностями пребывания в Турции во время обмена, условиями проживания и эмоциями от встречи с Медведчуком.